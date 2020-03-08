Iğdır'daki futbol maçlarına "kadın eli" değdi

Iğdır'da iki gün boyunca yapılan tüm 1. Amatör Lig müsabakalarını kadın hakemler yönetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Hakem Kurulu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunca alınan karar doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 7 ve 8 Mart tarihlerinde Semt Sahası'nda yapılan müsabakalarda hakem, yardımcı hakem, saha komiserliği ve diğer tüm saha içi görevlerini kadınlar yürüttü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Zehra Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak kadının her platformda olması adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özkan, sahalarda kadınları görmekten gurur duyduklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Kadınlarımıza destek vermek için bugün buradayız. Dünyanın her yerinde, özellikle sporda kadınları ön planda görmek Bakanlığımız ve bizim açımızdan gurur verici. Kadınlara destek vermek ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını dilemek amacıyla buradayız. Hem sporda şiddete hem kadına yönelik şiddete 'hayır' diyoruz. Hem çalışan kadın antrenörlerimiz hem de hakemlerimiz olarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."