YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

Iğdır'daki kayısı bahçelerinde sonbahar renkleri dron ile görüntülendi

22.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki kayısı bahçeleri, sonbahar renkleriyle etkileyici güzelliğine güzellik kattı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, yıllık 45 bin tondan fazla kayısı hasadı gerçekleştirilen, 300 bin kayısı ağacı bulunan bahçeler, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor.

Kıvrılarak genişleyen dallarında, gövdesinde ve yapraklarında sonbaharın sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonlarını yansıtan kayısı bahçeleri, sosyal medyada da önemli ölçüde beğeni topluyor.

Ziyaretçisinin eksik olmadığı kayısı bahçelerinin sunduğu bu eşsiz güzellikler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından FPV drone ile görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'daki İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendiIğdır'daki İrem Bağları'nda sonbahar renkleri dron ile görüntülendi
23 yaşındaki genç evde ölü bulundu23 yaşındaki genç evde ölü bulundu
Mudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğuMudurnu’da pazar tezgahlarında balık bolluğu
Anahtar Kelimeler:
Iğdır sonbahar doğa manzara

Iğdır Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:50
Öğle
11:55
İkindi
14:27
Akşam
16:50
Yatsı
18:12
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.