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Iğdır'daki Testere Vadisi'nde kar güzelliği

23.01.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki Testere Vadisi'nde kar güzelliği

Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla doğa ve macera tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Testere Vadisi beyaza büründü.

Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köyleri arasında bulunan vadi, ilginç kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sporcuların "Testere Vadisi" olarak adlandırdığı bölge, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir akarsuyun kenarlarında, onlarca metre yüksekliklere ulaşan dik kayaların bölgedeki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Dağcıların ve kaya tırmanışçılarının ilgisini çeken vadide eşsiz manzara drone ile görüntülendi.

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kar yağışı Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:13
Öğle
12:21
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:40
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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