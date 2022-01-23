Iğdır'daki Testere Vadisi'nde kar güzelliği

Iğdır'da etkili olan kar yağışıyla doğa ve macera tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden Testere Vadisi beyaza büründü.

Tuzluca ilçesine bağlı Hadımlı, Göktaş ve Güzeldere köyleri arasında bulunan vadi, ilginç kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sporcuların "Testere Vadisi" olarak adlandırdığı bölge, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçilerini cezbediyor.

Bir akarsuyun kenarlarında, onlarca metre yüksekliklere ulaşan dik kayaların bölgedeki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanması, güzel görüntüler oluşturdu.

Dağcıların ve kaya tırmanışçılarının ilgisini çeken vadide eşsiz manzara drone ile görüntülendi.



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