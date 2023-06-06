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Iğdır'daki Tuz Mağaraları'nın solunum hastalıklarına etkisi araştırılıyor

06.06.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bulunan Tuz Mağaraları'nın solunum yolu hastalıkları üzerindeki etkisinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Iğdır Üniversitesi, Tuzluca ilçesinde yer alan Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan tuz çıkarma çalışmaları sonucu oluşan mağaraların KOAH hastalığı üzerindeki etkilerini araştırıyor.

Üniversitenin Dr. Öğr. Üyesi Tekin Sancar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Haloterapinin Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Enflamasyon ve Oksidasyon Stres Belirteçleri Üzerindeki Etkisi" isimli proje kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün'ün kontrolünde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünden 20 kişilik denek grubu mağaralara getirildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ilk aşamasında KOAH hastaları mağaraya girmeden önce Solunum Fonksiyon Testi (SFT), "Sao2" ve "Nabız" kontrolleri yapıldı.

Daha sonra denek grubundan detaylı kan tetkikleri alınarak mağara ortamına geçildi. Mağarada saatte bir kan tetkikleri yapılan kişiler dışarı çıkarıldı.

Deneklerden elde edilen veriler analiz edildikten sonra bilim camiası ve kamuoyuyla paylaşılacak.

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