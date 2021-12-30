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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

30.12.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Iğdır'daki operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-26 Aralık'ta kentteki farklı adreslerde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda esrar, eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi, 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 5'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Iğdır Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

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