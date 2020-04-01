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Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

IĞDIR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:25 | Son Güncelleme

Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Iğdır kent merkezi girişindeki Suveren Jandarma Komutanlığının arama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen araçtaki 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır Jandarma Uyuşturucu Operasyonu

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