Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'dan 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen charter uçuşlarıyla ülkelerine gönderildi.

Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan düzensiz göçmenlerin engellenmesi için denetimler sürerken, sınırı geçenler ise kolluk kuvvetlerince yakalanıp İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı ediliyor.

Bu çerçevede, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, farklı illerde yakalanarak Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezine getirilen 362 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin daha işlemleri tamamlandı.

Yapılan kontrollerin ardından araçlarla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na sevk edilen 362 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen 2 uçakla ülkelerine geri döndü.



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