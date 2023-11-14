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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı kutlandı

14.11.2023 13:54 | Son Güncelleme:
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Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Belediye önündeki Atatürk Büstü'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, burada yaptığı konuşmada, Iğdır halkının çabasının kurtuluş mücadelesinin önemli bir ayağı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"103 yıl önce bugün, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde, esareti tarihinin hiçbir döneminde kabul etmeyen, karakteri yüksek Türk milletinin, gelecek nesillerin, yani bizlerin bu topraklarda özgürce yaşayabilmesi için ölümü seçtiği gündür. 14 Kasım 1920 ülkemiz genelinde gerçekleşen şanlı mücadelenin Iğdır'da sonuç verdiği ve Iğdır'ımızın düşman işgalinden kurtarıldığı gururlu gündür."

Konuşmanın ardından buradaki program, şiirlerin okunması ve halk oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, 5. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Albay Cavit Tütüncü, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, törenin ardından, Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar saygı yürüyüşü yaptı, buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

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Iğdır kurtuluş tören yıl dönümü

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