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Iğdır'ın Halfeli beldesinde kayyumla gelen doğal gaz sevinci

IĞDIR HABERLERİ  | 23.09.2020 14:26 | Son Güncelleme

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevinden alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine görevlendirilen Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ın beldeye doğal gaz getirme girişimleri sonuç verdi - Belediye Başkan Vekili Lütfullah Göktaş: - "Kaynaklarımızı, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak hizmet yatırımlarına yönlendiriyoruz"

Iğdır'ın Halfeli beldesi, İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığına görevlendirilen Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ın girişimleriyle doğal gaza kavuşuyor.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında, görevinden alınan ve çıkarıldığı mahkemece 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanan HDP'li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa'nın yerine görevlendirilen Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş'ın, beldeye doğal gaz getirme girişimleri sonuç verdi.

Altyapı çalışmalarına başlanan beldede yakın zamanda 120 abone doğal gaza kavuşacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak vatandaşların daha konforlu ve rahat yaşamalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Belediye kaynaklarının tek kuruşunu dahi ziyan etmeden hizmet odaklı projeler için kullandıklarını anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Kaynaklarımızı, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak hizmet yatırımlarına yönlendiriyoruz. Doğal gaz çalışması, fiber optik altyapı çalışmasıyla eş zamanlı olarak devam etmektedir. Altyapı çalışmaları zor ve meşakkatli işler olmakla birlikte çevreye de toz ve çamur şeklinde rahatsızlık veren ve yapıldıktan sonra da göze gözükmeyen işlerdir. Ancak altyapı sağlam olduğunda ve yapılması gerekenler yapıldığında belde halkının da daha konforlu bir hayat sürdürdüğünü görürüz."

Göktaş, ilk olarak beldedeki altyapı problemlerini çözmek için çalıştıklarını belirterek, üstyapı çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Beldenin şehircilik açısından çehresinin değişeceğini aktaran Göktaş, "Bizler bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık. Yaptığımız ve yapacağımız köklü işlerle belde halkına kalıcı hizmet etmeyi şiar edindik. Belde halkımızın bu gibi hizmetlere ihtiyaçları vardır. Bizler bu hizmetler için buradayız ve çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

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