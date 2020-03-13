Iğdır’ın ışıklandırma çalışmaları tamamlandı

Iğdır Belediyesi tarafından başlatılan kenti ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Iğdır’ın birçok yerine yapılan ve şehre farklı bir renk katan ışıklandırma çalışmalarının güzelliği vatandaşları kendine hayran bıraktı. Iğdır’ simgeleyen leylek, kayısı figürleri de şehrin birçok tarafına konulmuş durumda. Şehir girişlerinin daha güzel olması adına başlatılan çalışmalar kapsamında Iğdır’ın girişine, ‘Iğdır’a Hoş Geldiniz’ şeklinde ışıklandırma çalışması yapıldı. Şehrin ışıklandırılmasında özellikle Iğdır’ı simgeleyen kayısı figürleri şehrin her tarafına yayılmış durumda.



