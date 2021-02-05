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Iğdır’ın yeni nüfusu belli oldu

05.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Iğdır’ın yeni nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla ’Doğu’nun Çukurovası’ olarak bilinen Iğdır’ın nüfusu 2019 yılına göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı.
Coğrafi konumu ve iklim şartları dolayısıyla ’Doğu’nun Çukurovası’ olarak bilinen Iğdır’ın nüfusu 2019 yılına göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, Iğdır’ın nüfusu 2019 yılında 199 bin 442 iken bu sayıya 1872 kişi eklenerek toplam nüfus 2020 yılında 201bin 314 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de illere göre yaşayan yabancı kişi sayısını da açıkladı. Buna göre Iğdır’da yaşayan yabancı sayısı 2019 yılında 802 iken bu sayı 2020 yılında 679 olarak belirlendi.

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