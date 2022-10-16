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Iğdır'ın yüksek kesimleri sis altında

16.10.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'ın yüksek kesimleri sis altında

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının düştüğü, 3 gündür de sağanağın devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde sis görülüyor.

Kentin güneyindeki Aras Dağları'nda da yüksek kesimli yerleşim yerleri sis altında kaldı.

Öte yandan, Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, sis bulutlarıyla kaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
Iğdır sis

Iğdır Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
11:55
İkindi
15:00
Akşam
17:31
Yatsı
18:49
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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