YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı

Iğdır’ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı

IĞDIR HABERLERİ  | 24.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Nisan ayının sonlarına doğru Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Doğu Anadolu bölgesinde bir süredir devam eden sıcak hava dün itibari ile yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı.

Nisan ayının sonlarına doğru Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Doğu Anadolu bölgesinde bir süredir devam eden sıcak hava dün itibari ile yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı. Dün akşam iki gündür yağan yağmur gece yerini kar yağışına bıraktı. Ramazan ayının ilk günü Iğdır’ın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan köylerde hayvancılıkla uğraşan ve hayvanlarını meraya çıkaran hayvan sahipleri hayvanlarını tekrar içeri koyarak yemlemeye başladı. Iğdır merkezde kar yağışı olmazken Iğdır’ın yüksek kesimleri karlı havadan nasibini aldı.
Iğdır’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken Iğdır-Doğubayazıt karayolunda bulunan Pamuk Geçidi kar yağışı sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
İstifa etmişti! İşte ilk açıklamaİstifa etmişti! İşte ilk açıklama
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Berberler, destek bekliyor

Berberler, destek bekliyor

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Iğdır Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
03:33
Sabah
05:06
Öğle
12:07
İkindi
15:53
Akşam
18:58
Yatsı
20:25

İlginizi Çekebilir

Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği

Iğdır’da Romanov Koyun yetiştiriciliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.