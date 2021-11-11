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Iğdır'ın yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü

11.11.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'ın yüksek rakımlı köyleri beyaza büründü

Iğdır'da etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.

Kentin güneyindeki yüksek kesimlerde gece başlayan kar, aralıklarla devam etti. Karla kaplanan köylerdeki vatandaşlar hayvanlarını ahırlarda besledi.

Öte yandan kardan kapanan Elmagöl ve Güngörmez köy yollarında İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Kar yağışının etkili olduğu Gürpınar köyünde yaşayan Ahmet Öztürk, AA muhabirine, kışın gelişiyle dağ köylerinde yaşayanların birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Aylar sürecek olan kış için hazırlıklarını önceden yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Kar yağdı, hayvanlarımızın hepsi şu an içeride. Bu dakikadan sonra hayvanlarımız 6 ay içerde kalacak, 6 ay zorluğunu çekeceğiz. Bizim yakacağımız belli, odunumuz, kömürümüz yok, tezeklerle ısınıyoruz." diye konuştu.

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kar yağışı Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
11:53
İkindi
14:34
Akşam
16:59
Yatsı
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Iğdır Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

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