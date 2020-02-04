YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdırlı dağcılar dağ köyünde mahsur kalan küçük Nurcan için seferber oldu

Iğdırlı dağcılar dağ köyünde mahsur kalan küçük Nurcan için seferber oldu

IĞDIR HABERLERİ  | 04.02.2020 20:29 | Son Güncelleme

Iğdırlı dağcılar dağ köyünde mahsur kalan küçük Nurcan için seferber oldu

Iğdır'da tedavisi için şehir merkezine gelmesi gereken ancak karın yolu kapatması sonucu oturduğu dağ köyünde mahsur kalan 8 yaşındaki Nurcan Koç ve ailesi, dağcılarca köyden alınarak il merkezine ulaştırıldı.

Iğdır Yardımlaşma Gönüllüleri mensupları ve hayırsever vatandaşlar, kentin yüksek kesimindeki Pınarbaşı köyünde yaşayan ve doğuştan kalça kırığı olan 8 yaşındaki Nurcan Koç'u tedavi ettirmek için harekete geçti.

Ameliyat edilmesi gereken küçük Nurcan'ın ailesinin maddi durumunun yetersizliğinden dolayı tedavi edilememesi üzerine kendi aralarında para toplayan yardımsever vatandaşlar, ardından küçük kızı şehir merkezine getirip Erzurum'a ulaştırmak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan köyden Nurcan'ı almaya çalışan yardımseverler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yoldan köye ulaşamayınca 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübünden (5137-ADAK) yardım istedi.

5137-ADAK Kulübü üyesi dağcılar da arazi araçlarıyla Pınarbaşı köyüne ulaşıp küçük Nurcan ile babası İsmet ve ablası Fatma Koç'u buradan alarak kent merkezine getirdi.

Köyden getirildikten sonra Iğdır Üniversitesi Konuk Evi'ne götürülen Koç ailesini burada Iğdır Yardımlaşma Gönüllüleri grubunun üyeleri karşıladı.

Küçük Nurcan, geceyi burada geçirdikten sonra yarın tedavisi için Erzurum'a götürülecek.

Baba İsmet Koç, kızının tedavisi ve köyden şehre ulaştırılması için yardım edenlere teşekkür ederek, "Bu işe sebep olanlara teşekkür ediyorum. Büyük bir başarıdır, büyük bir zaferdir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Koç ailesini mahsur kaldıkları köyden kurtaran dağcılardan Murat Akkuş da "Ekip olarak vatandaşlarımızın yardım taleplerine sürekli açığız. Bugün de küçük kızımızı köyden aldık, şimdi şehre doğru götürüyoruz. İnşallah bu fırtınadan çıkıp şehre ulaşacağız. Nurcan iyileşince de tekrar evine bırakacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstifa etmişti! İşte ilk açıklamaİstifa etmişti! İşte ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iğdır Kurtarma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Valilik fırtına uyarısı yaptı

Bilişim teknolojileri öğretmenlerine farkındalık semineri

Bilişim teknolojileri öğretmenlerine farkındalık semineri

Bursa’da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek

Bursa’da siyaha bürünen EsEs taraftarı Altınordu maçında kırmızıya bürünecek

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Iğdır Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:23
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:52

İlginizi Çekebilir

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Iğdır’a beklenen kar yağdı

Iğdır’a beklenen kar yağdı

Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki

Cami duvarına yazılan çirkin yazıya tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.