Iğdırlı dağcılar dağ köyünde mahsur kalan küçük Nurcan için seferber oldu

5137-ADAK Kulübü üyesi dağcılar da arazi araçlarıyla Pınarbaşı köyüne ulaşıp küçük Nurcan ile babası İsmet ve ablası Fatma Koç'u buradan alarak kent merkezine getirdi.

Yaklaşık 2 bin rakımda bulunan köyden Nurcan'ı almaya çalışan yardımseverler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yoldan köye ulaşamayınca 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübünden (5137-ADAK) yardım istedi.

Ameliyat edilmesi gereken küçük Nurcan'ın ailesinin maddi durumunun yetersizliğinden dolayı tedavi edilememesi üzerine kendi aralarında para toplayan yardımsever vatandaşlar, ardından küçük kızı şehir merkezine getirip Erzurum'a ulaştırmak için çalışma başlattı.

Iğdır Yardımlaşma Gönüllüleri mensupları ve hayırsever vatandaşlar, kentin yüksek kesimindeki Pınarbaşı köyünde yaşayan ve doğuştan kalça kırığı olan 8 yaşındaki Nurcan Koç'u tedavi ettirmek için harekete geçti.

Iğdır'da tedavisi için şehir merkezine gelmesi gereken ancak karın yolu kapatması sonucu oturduğu dağ köyünde mahsur kalan 8 yaşındaki Nurcan Koç ve ailesi, dağcılarca köyden alınarak il merkezine ulaştırıldı.

Köyden getirildikten sonra Iğdır Üniversitesi Konuk Evi'ne götürülen Koç ailesini burada Iğdır Yardımlaşma Gönüllüleri grubunun üyeleri karşıladı.

Küçük Nurcan, geceyi burada geçirdikten sonra yarın tedavisi için Erzurum'a götürülecek.

Baba İsmet Koç, kızının tedavisi ve köyden şehre ulaştırılması için yardım edenlere teşekkür ederek, "Bu işe sebep olanlara teşekkür ediyorum. Büyük bir başarıdır, büyük bir zaferdir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Koç ailesini mahsur kaldıkları köyden kurtaran dağcılardan Murat Akkuş da "Ekip olarak vatandaşlarımızın yardım taleplerine sürekli açığız. Bugün de küçük kızımızı köyden aldık, şimdi şehre doğru götürüyoruz. İnşallah bu fırtınadan çıkıp şehre ulaşacağız. Nurcan iyileşince de tekrar evine bırakacağız." diye konuştu.

