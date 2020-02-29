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Iğdırlı fotoğraf sanatçısı minik depremzedeleri güldürdü

IĞDIR HABERLERİ  | 29.02.2020 10:42 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesi Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, köylere giderek minik depremzedelere oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıttı.İran’da meydana gelen 5,9’luk depremin Van’ın Başkale ilçesinde yol açtığı yıkımın ve dehşetin izleri silinmeye devam ediyor.

Van’ın Başkale ilçesi Kaşkol, Güvenlik, Gelenler ve Özpınar köylerinde geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem sonrası Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, köylere giderek minik depremzedelere oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıttı.
İran’da meydana gelen 5,9’luk depremin Van’ın Başkale ilçesinde yol açtığı yıkımın ve dehşetin izleri silinmeye devam ediyor. Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van’ın Başkale ilçesindeki sınır köylerini vurmuştu. Birçoğu kerpiçten oluşan ve yıkılan evlerin yerine köylere çadır kentler kuruldu.
Depremin en küçükleri olan çocukları sevindirmek isteyen Iğdırlı Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özcan, yardımseverlerden topladığı oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bereleri çocuklara dağıttı. Sosyal sorumluluk projeleri de yapan Özcan, çocukları sevindirmek için bir araya geldiklerini belirterek, “Bugün deprem bölgesine çevremizdeki arkadaşlarla toplanıp oyuncak, krem, mont, ayakkabı, atkı ve bere dağıtarak bir nevi çocuklara umut olmaya çalıştık. Çocuklar çok mutlu oldular, inşallah devamını getireceğiz” dedi.
Çeşitli hediyeler dağıtıldıktan sonra çocuklarla kutu kutu pense oyunu oynandı.

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