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İğneada açıklarında hamsi avına lodos engeli

25.01.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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İğneada açıklarında hamsi avına lodos engeli

KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklı alan dışında bırakılan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gelen yaklaşık 250 balıkçı teknesi, şiddetli lodos nedeniyle denize açılamıyor.

Bakanlık tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirmişti.

Yaklaşık 20 gündür İğneada'da bol miktarda hamsi avlayan tekneler, hava muhalefeti nedeniyle 3 gündür denize açılamıyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan bölgeye gelen balıkçılar limandaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle denize açılamayan teknelerin limanda beklediklerini söyledi.

Denize açılamayan balıkçıların ağlarını onardıklarını belirten Metin, balıkçıların dört gözle havaların düzelmesini beklediklerini ifade etti.

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