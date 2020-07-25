İğneada longoz ormanlarındaki kuşlar gözlem kulesinden izlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanlarındaki kuşların izlenebilmesi için yapılan "kuş gözlem kulesi" hizmete açıldı.

Vali Osman Bilgin, gözlem kulesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dünyadaki nadir ormanlardan olan longozlara kuş gözlem kulesi yapıldığını anlatan Bilgin, kuleden ormanlardaki kuşların izlenerek bu eşsiz güzelliğin artık daha kolay görülebileceğini kaydetti.

Kulenin 12 metre yüksekliğinde olduğunu anlatan Bilgin, "Biz longozun güzelliğini anlatamayız, buraları görenler ve yaşayanlar bilir. Trakya Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile valiliğimizce kuş gözlem kulesi yaptık. Önceden longoza gelen biri güzelliklerin bir çoğunu göremiyordu. Artık kule ile buradaki kuşlar ve doğa harikası görünür oldu." dedi.