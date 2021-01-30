YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. İğneada’da balıkçılar limana boş kasalar ile dönüyor

İğneada’da balıkçılar limana boş kasalar ile dönüyor

30.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bekleyişi devam ederken, denize açılan tayflar limana boş kasa ile dönüyor.Yaklaşık olarak 3 haftadır hamsi bolluğu yaşayan tayflar lodos nedeniyle denize açılamadı.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde hamsi bekleyişi devam ederken, denize açılan tayflar limana boş kasa ile dönüyor.
Yaklaşık olarak 3 haftadır hamsi bolluğu yaşayan tayflar lodos nedeniyle denize açılamadı. Lodos sebebiyle denize açılmadığı günler hamsinin Bulgaristan’a göç ettiği için balıkçıların dört gözle İğneada’da bekleyişi sürüyor.
Lodos nedeniyle denize açılamadıklarını dile getiren balıkçı Osman Şener “Zaten lodos nedeniyle birkaç gün yattık, şimdi de balık yok diye yatıyoruz" dedi.

“Balık var ama Bulgaristan’da”
Radar cihazları üzerinden hamsinin Bulgaristan’da olduğunu söyleyen Şener bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.
Şener “Bugün tur attık balık. Şu anda İğneada’nın 7, 8 bin mil ötesinde olduğunu gördük. Ama hamsi şu anda bu tarafa geçmiyor. Ne zaman geçer bilmiyoruz. Artık 10 gün sonra mı geçer, ne zaman geçeceği belli değil. Balık var ama sınırın öbür tarafında, şu anda bu tarafta yok. Cihazlarımızla baktığımızda balıkların Bulgaristan’ın iç tarafında çok olduğunu gördük” şeklinde konuştu.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri hamsi boyu denetlemek için gittikleri İğneada limanında hamsi bulamayınca küçük teknelerdeki tekir, mezgit ve kalkan balıklarıyla ilgili denetimler yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
1/

Kırklareli Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:29
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:54

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Sema Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

İstanbul'dan çaldıkları otomobille Kırklareli'nde saklanırken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

İstanbul'dan çaldıkları otomobille Kırklareli'nde saklanırken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde polisten kaçarken çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırklareli'nde polisten kaçarken çatıda yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Trakya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu

Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu

Lodosun ardından İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

Lodosun ardından İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.