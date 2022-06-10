İGÜ 9. Medya Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Medya Ödülleri sahiplerini buldu.

İGÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite, Medya Ödülleri etkinliğinin bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdi. Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonunda düzenlenen ödül törenine sanat, futbol ve medya camiasından katılım sağlanırken, öğrenciler sektör duayenleri ile bir araya geldikleri için eğlenceli anlar yaşadı.

Törende öğrencilerin oyları ile seçilen medya duayenlerine ödülleri takdim edildi. Hilal Ergenekon’nun sunduğu törende Yaşam Boyu Onur Ödülü Orhan Gencebay'a, En İyi Yönetmen Ödülü Ali Eşitmez'e, Onur Ödülü Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a verilirken, En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü ise Çiğdem Tunç’un oldu.

Toplam 52 kategoride ödüllerin takdimi ise İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve üniversite öğretim görevlileri tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Gayretli, bu etkinliklerle birlikte artık pandeminin sıkıntılı zamanlarının geride kaldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle etkinliklerle birlikte artık pandeminin o sıkıntılı zamanlarını da üzerimizden atma fırsatı oluyor. Çünkü artık insanların normal hayata dönmesi, sanata, bilime ehemmiyet vermesi gerekiyor. Bu medya ödülleri ile birlikte bir başlangıç yapmış olduk. Bundan sonra da kalitede, bilimde, sanatta, turizmde daha başarılı, daha kaliteli olma yolunda hedeflerimiz var. Aynı zamanda medya duayenlerimizle birlikte hareket ederek, öğrencilerimizin başarılı olması ve kendi sektörlerindekilerle bir araya gelmesini istiyoruz. Hem sektörde idol olabilecek insanlarla öğrencilerimizi buluşturmuş hem de başarılı olan duayenlerimizi takdirle ödüllendirmiş olduk."

İGÜ Rektörü Şahin ise araya giren salgın döneminden dolayı ödülleri daha önce dağıtamadıklarını belirterek, "Üniversite olarak toplumun her kesimi ile iletişim halinde olmak istiyoruz. Medya ve sanatçılar da bizim paydaşlarımızdan birisi. Birçok sektörden ve alandan paydaşlarımızla iş birliğine devam edeceğiz. Hep birlikte toplumun problemlerini çözmek için katkı sunmak istiyoruz. Bugün de hem başarılı olan sanatçılarımızı hem de medya camiasındaki önemli isimleri ödüllendirmek için buradayız. Marifet iltifata tabidir." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Gencebay da böyle bir ödül aldığı için son derece gururlu olduğunun altını çizerek, "Çok onurlandım tabii ki, bu büyük ödülü bana layık gördükleri için herkese, gönül dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Berhudar olsunlar." ifadelerini kullandı.

