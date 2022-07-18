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  4. İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Azerbaycan televizyonuna konuk oldu:

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Azerbaycan televizyonuna konuk oldu:

18.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şu an üniversitemizde 34 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerin 5 bini uluslararası öğrenci. Programlarımızın 65 tanesi uluslararası akreditasyona sahip"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, şu an İGÜ'de 34 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, "Bu öğrencilerin 5 bini uluslararası öğrenci. Programlarımızın 65 tanesi uluslararası akreditasyona sahip." ifadelerini kullandı.

Şahin, Azerbaycan ATV kanalında yayınlanan "Tahsil Saati" programına canlı bağlantı ile konuk oldu.

İGÜ'nün öğrencilerine sağladığı avantajlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Şahin, uluslararası öğrenci sayısı ve akredite edilmiş programlarıyla uluslararasılaşma alanında Türk üniversiteleri arasında rekor bir rakama sahip olduklarını vurguladı.

Şahin, "Şu an üniversitemizde 34 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerin 5 bini uluslararası öğrenci. Programlarımızın 65 tanesi uluslararası akreditasyona sahip. Öğrenci kardeşlerim, hangi üniversite için program seçerlerse mutlaka uluslararası akredite edilmiş bir program seçsinler. Çünkü akredite programın uluslararası bir geçerliliği var." ifadelerini kullandı.

Şahin, 24 ülkeden 125 üniversiteyle anlaşmaları olduğunu, Erasmus Programı kapsamında tüm öğrencilerin Avrupa ülkelerine gidebileceğini bildirdi.

İGÜ'nün bir vakıf üniversitesi olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin misyonu öğrenciler üzerinden para kazanmak değil. Bunu açıklıkla ve net olarak söylemek istiyorum. Bizler geleceğe prestijli bir üniversite bırakmak istiyoruz. İyi bir vakıf üniversitesi modelini şu anda Türkiye'de oluşturmaya gayret ediyoruz. Bir de şu var tabii, kaliteli eğitim konusunda uluslararası derece kuruluşlarında da üst sıralarda yer alıyoruz. İGÜ; şehir içi ulaşım ve yurt imkanları bakımından sosyal bir üniversite."

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