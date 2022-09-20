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  4. İGÜ'lü öğrenciler GastroAntep Local Chef Üniversiteler Yarışması'nda 3'üncü oldu

İGÜ'lü öğrenciler GastroAntep Local Chef Üniversiteler Yarışması'nda 3'üncü oldu

20.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışmada İGÜ'yü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Samet Tutuş, Özge Özkan ve Esra Çoraksu temsil etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamındaki Local Chef Üniversiteler Yarışması'nda 3'üncü oldu.

İGÜ açıklamasına göre, Gaziantep'te "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla düzenlenen GastroAntep'te üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencilerinin yeteneklerini sergileyebilecekleri "Local Chef Üniversiteler Yarışması" düzenlendi.

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu yarışmaya sadece 6 üniversite davet edilirken, her üniversiteden 3 öğrenci katıldı.

Yarışmada İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Samet Tutuş, Özge Özkan ve Esra Çoraksu temsil etti.

Tutuş, Özkan ve Çoraksu; başlangıç menüsünde soğuk kelle paça ve beyran jel, ana yemekte kuzu gömlek yağına sarılı acılı kıyma ve kuzu sırtı, tatlı olarak da Antep fıstıklı çıtır kadayıf ve baklava katları yaparak Türk mutfağının unutulmaz lezzetlerini büyük bir başarıyla sergiledi. İGÜ'lü öğrenciler yarışmada 3'üncü oldu.

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