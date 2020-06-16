YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı

SAKARYA HABERLERİ  | 16.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) bölge müdürlüğü görevini 13 yıldır başarılı bir şekilde yürüten İbrahim Çorbacı, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atandı.İbrahim Çorbacı, 1993 yılında Türkiye Gazetesi ile başlayan gazetecilik serüvenini 1995 yılında İhlas Haber Ajansı muhabirliği ile devam ettirdi.

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı

İhlas Haber Ajansı (İHA) bölge müdürlüğü görevini 13 yıldır başarılı bir şekilde yürüten İbrahim Çorbacı, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürlüğü görevine atandı.
İbrahim Çorbacı, 1993 yılında Türkiye Gazetesi ile başlayan gazetecilik serüvenini 1995 yılında İhlas Haber Ajansı muhabirliği ile devam ettirdi. 2003 yılına kadar muhabirlik görevini sürdüren Çorbacı, 2003-2007 yıllarında haber müdürlüğü, 2007-2011 yılları arasında ise İhlas Haber Ajansı Sakarya Bölge Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Son 9 yıldır Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevini başarıyla sürdüren İbrahim Çorbacı, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğü’nden Ordu’ya atanan Engin Kaşdaş’ın görevini devir aldı.
Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreni sonrasında İbrahim Çorbacı başarılı bir şekilde yürüttüğü 13 yıllık Bölge Müdürlüğü’nün ardından yeni görevine atanmış oldu.

İHA Bölge Müdürü Çorbacı, yeni görevine atandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecekKYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:39
Yatsı
22:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Dilek Eczanesi
Yenikent
Karakaya Eczanesi
Adapazari
Tozlu Eczanesi
Adapazari
Sena Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Eda Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı

Yayla yolunda römork devrildi: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.