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  4. İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret

İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 21.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.Çeşitli ziyaretler için Kastamonu’nun Tosya ilçesine gelen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e konuk oldu.

İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretler için Kastamonu’nun Tosya ilçesine gelen İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’e konuk oldu. Kaymakamı Deniz Pişkin’i makamında ziyaret eden Çorbacı, misafirperverliği için teşekkür ederek bir sohbet etti. Basın ve medya üzerine gerçekleştirilen sohbetin ardından ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.
İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı’ya ziyarette İHA Düzce temsilcisi Ali Yıldız, Kastamonu temsilcisi Vedat Yunus İkizoğlu ve Tosya temsilcisi Mehmet Ünsal eşlik etti.

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