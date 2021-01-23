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İHA Gaziantep Bölge toplantısı gerçekleştirildi

23.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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İHA Gaziantep Bölge toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı’nın(İHA) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis illerinin 2021 yılı planlamalarının görüşüldüğü bölge toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.Toplantıya İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın’ın yanı sıra Gözantep Bölge Haber Müdürü Serhat Demir, Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş, Malatya Muhabiri Cahit Özçelik, Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan ve Kilis Muhabiri Mehmet Ali Dağ katıldı.

İhlas Haber Ajansı’nın(İHA) Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis illerinin 2021 yılı planlamalarının görüşüldüğü bölge toplantısı Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Toplantıya İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın’ın yanı sıra Gözantep Bölge Haber Müdürü Serhat Demir, Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş, Malatya Muhabiri Cahit Özçelik, Şanlıurfa Muhabiri Şinasi İnan ve Kilis Muhabiri Mehmet Ali Dağ katıldı. Toplantının ana gündeminde yer alan 2021 yılındaki bölgedeki yapılanmanın güçlendirilmesi, pandemi süreci ve planlamalar ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıda 2020 yılının değerlendirmeleri de görüşüldü.

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