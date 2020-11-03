YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İHA muhabirinin acı günü

İHA muhabirinin acı günü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.11.2020 15:25 | Son Güncelleme

Zonguldak Adliyesinde personel olarak görev yapan Ersin Altındağ hayatını kaybetti.İhlas Haber Ajansı Zonguldak muhabirleri Onur Altındağ ve Barış Altındağ’ın amcası Zonguldak Adliyesi personeli Ersin Altındağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA muhabirinin acı günü

Zonguldak Adliyesinde personel olarak görev yapan Ersin Altındağ hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı Zonguldak muhabirleri Onur Altındağ ve Barış Altındağ’ın amcası Zonguldak Adliyesi personeli Ersin Altındağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bir süredir tedavi gören Ersin Altındağ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Altındağ için adliye binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından evinin önüne getirilen Altındağ, öğle namazı sonrası Beycuma Beldesi Muratlı Köyü Beytepe Mahallesi Aile mezarlığına defin edildi.

İHA muhabirinin acı günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:41
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Oktay Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Cumhuriyet Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı
Zonguldak'ta FETÖ firarisi saklandığı kayınpederinin evinde yakalandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Zonguldak’ta Eylül ayında 665 konut satıldı
Zonguldak’ta Eylül ayında 665 konut satıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Tarihi tulumbalar restore edilip hizmete açıldı
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.