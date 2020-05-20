İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği proje kapsamında, Ege Bölgesi'nin ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda, yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi.

Düzenlenen tatbikatta helikopter ve arazözlerden yapılan su atımlarını izleyen Derince, personele başarı diledi.

Zafer Derince, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan yangın sezonu öncesinde personelin eğitimden geçirildiğini belirtti.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Derince, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda, 96 yangın söndürme arazözü, 46 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 1217 personel ile yangınlara müdahaleye hazırız. Bu sene ihalesi yapıldı, bir tane de yangın söndürme uçağı gelecek." dedi.

Derince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle kurulan Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi'yle her sabah riskli bölgelere, müdahale araçlarının yönlendirildiğini aktardı.