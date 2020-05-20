YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak

İHA'lar Ege ormanları için 1 Temmuz'da havalanacak

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince: - "Kulelerimizin göremediği alanlar, İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız"

İZMİR (AA) - İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği proje kapsamında, Ege Bölgesi'nin ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini söyledi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Derince, Kemalpaşa Orman Deposu'nda, yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi.

Düzenlenen tatbikatta helikopter ve arazözlerden yapılan su atımlarını izleyen Derince, personele başarı diledi.

Zafer Derince, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan yangın sezonu öncesinde personelin eğitimden geçirildiğini belirtti.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Derince, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangın sezonunda, 96 yangın söndürme arazözü, 46 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve 1217 personel ile yangınlara müdahaleye hazırız. Bu sene ihalesi yapıldı, bir tane de yangın söndürme uçağı gelecek." dedi.

Derince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle kurulan Meteoroloji Erken Uyarı Sistemi'yle her sabah riskli bölgelere, müdahale araçlarının yönlendirildiğini aktardı.

Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla daha etkili müdahale için geliştirdiği İHA projesine de değinen Derince, şunları kaydetti:

"1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'da kalkacak İHA'larla yangın gözetlemesi yapacağız. Bu konuda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğümüzün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Mimar Betül Boy Zafer:"Taşımaktan en çok mutlu olduğum yük annelik"

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

Darıca Sahil Parkı 3 boyutlu resimlerle güzelleşiyor

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

Mahalle muhtarı sağlık çalışanlarını unutmadı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

İhtiyaç sahibi ailelere alışveriş kartı

İzmir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:27
Yatsı
22:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

İntihar ettiği düşünülen İzmirli iş adamını, 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.