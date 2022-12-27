YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

27.12.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de icralık gayrimenkul ve araçların satışa çıkarılması ihalesine fesat karıştırdıkları iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İhaleye fesat karıştıranlara operasyon: 12 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde hareket ederek icra dairelerince ihale yoluyla satışa çıkartılan gayrimenkul ve araçların ihale tarihlerini takip ederek, ihaleye fesat karıştıran şahısların olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda haksız kazanç sağlamak amacıyla oluşturulan suç örgütünün, ihalelere katılmak isteyenleri tehdit, cebir ve şantaj yoluyla ihaleye girmekten vazgeçirdiği, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mükelleflerin borçlarına karşılık haczettiği araçları icra daireleri aracılığıyla satışa çıkardığı sırada suç şebekesinin devreye girerek araç sahibi ve ihaleye girecek olan diğer şahıslar ile irtibat kurdukları, ihale başlangıcında yatırılması gereken teminatı yatırdıkları ancak mükellefin isteği üzerine ihale sonrasında aracın bedelinin tamamını yatırmayarak teminatı yaktıkları, ihalenin tekrar yapılmasına sebebiyet verdikleri, 2. teklif veren şahısların da ihaleyi almasını engelledikleri, sonraki ihale sürecini de takip ederek aracı düşük maliyet ile satın aldıkları veya ihale sürecinin uzamasına sebebiyet vererek aracın mükellefte kalmasını sağladıkları belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, belirlenen 12 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı adreslere baskın yaptı.
Belirlenen şahıslar gözaltına alınırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de belediyenin iş makinesini çalarak 3 araca zarar veren kişi tutuklandıMersin'de belediyenin iş makinesini çalarak 3 araca zarar veren kişi tutuklandı
Antalya'da yılbaşı tatili yoğun geçecekAntalya'da yılbaşı tatili yoğun geçecek
Adıyaman'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyorAdıyaman'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 27 Aralık Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:46
Öğle
12:47
İkindi
15:18
Akşam
17:39
Yatsı
19:00
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.