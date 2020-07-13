İHA’nın 15 Temmuz fotoğraf sergisi Dursunbey’de açılacak

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi Dursunbey’de 15 Temmuz Çarşamba günü açılacak.

İHA tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük ilgi gören fotoğraf sergisi, Balıkesir’de bu yıl Dursunbey’deaçılacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi, 15 Temmuz Çarşambagünü saat 12.00’de Kent Meydanında Dursunbeyliler ilebuluşacak. Sergide, o gecenin unutulmaz anlarından oluşan 70kare fotoğraf yer alacak.

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Bölge sorumlusu Bahadır Demirçeviren, 15 Temmuz’da Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan veprotokol üyelerinin katılımıyla açılacak sergiye tüm vatandaşları davet ettiklerini söyledi.

