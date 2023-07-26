Tehlike saçan dev kaya parçaları kaldırıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Yağmur köyünün üst kısmında bulunan ve kopma riski taşıyan dev kaya parçaları, köy halkını tedirgin ediyordu.

Evleri kayaların altında bulunan köylüler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptıkları açıklamada diken üzerinde yaşadıklarını, bir depremde kayaların koparak evlerinin üzerine düşebileceğini, can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyerek, kayaların kaldırılmasını istemişti. İHA’nın yaptığı haberin ardından bölgede incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kayaların kaldırılmasına karar verildi. Belediye yetkilileri, tehlike saçan dev kaya parçalarını iş makinesi ile parçalayarak kaldırdı.

