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Tehlike saçan dev kaya parçaları kaldırıldı

26.07.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yağmur köyünde kopma riski taşıyan ve köy halkını tedirgin eden kayalar, iş makinesi ile parçalanarak kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Yağmur köyünün üst kısmında bulunan ve kopma riski taşıyan dev kaya parçaları, köy halkını tedirgin ediyordu.

Evleri kayaların altında bulunan köylüler, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptıkları açıklamada diken üzerinde yaşadıklarını, bir depremde kayaların koparak evlerinin üzerine düşebileceğini, can ve mal kaybına neden olabileceğini söyleyerek, kayaların kaldırılmasını istemişti. İHA’nın yaptığı haberin ardından bölgede incelemelerde bulunan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kayaların kaldırılmasına karar verildi. Belediye yetkilileri, tehlike saçan dev kaya parçalarını iş makinesi ile parçalayarak kaldırdı.

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