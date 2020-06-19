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İHA’nın haberi ses getirdi, Vali Çelik’in talimatıyla moloz ve inşaat atıkları temizleniyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyü yakınlarındaki yol kenarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları, Vali Ali Çelik’in talimatıyla temizleniyor.İHA’nın haberi sonrası ilgili kurumlardan bilgi alan ve daha sonra da söz konusu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi’nin iş makinalarıyla atıkların en kısa sürede kaldırılarak alanın temizleneceğini belirtti.Vali Çelik, tekrar atık dökümünü engellemek için bölgeye kamera sistemi kurulacağını ifade etti.Söz konusu bölgenin SİT alanı içerisinde olmadığını kaydeden Vali Çelik, yapılan incelemede kimyasal nitelikli atık tespit edilmediğini bildirdi.Ahmetoluğu köyü muhtarı Harun Güngör, söz konusu bölgeye sürekli hafriyat atıkları ve molazlar döküldüğünü belirterek, çevre hassasiyeti sebebiyle Vali Çelik’e teşekkür etti.

Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyü yakınlarındaki yol kenarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları, Vali Ali Çelik’in talimatıyla temizleniyor.
İHA’nın haberi sonrası ilgili kurumlardan bilgi alan ve daha sonra da söz konusu bölgeye giderek incelemelerde bulunan Vali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi’nin iş makinalarıyla atıkların en kısa sürede kaldırılarak alanın temizleneceğini belirtti.
Vali Çelik, tekrar atık dökümünü engellemek için bölgeye kamera sistemi kurulacağını ifade etti.
Söz konusu bölgenin SİT alanı içerisinde olmadığını kaydeden Vali Çelik, yapılan incelemede kimyasal nitelikli atık tespit edilmediğini bildirdi.
Ahmetoluğu köyü muhtarı Harun Güngör, söz konusu bölgeye sürekli hafriyat atıkları ve molazlar döküldüğünü belirterek, çevre hassasiyeti sebebiyle Vali Çelik’e teşekkür etti. Güngör, moloz ve atıkların iş makinalarıyla kamyonlara yüklenerek belediyenin çöp döküm merkezine götürüldüğünü sözlerine ekledi.

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