YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. İHA’ya başrı ödülü

İHA’ya başrı ödülü

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

Nizip Gazeteciler Cemiyeti 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günün anısına bölgede önemli haberlere imza atan İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e bölgeye katkıları ve başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e ödülünü Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan verdi.

İHA’ya başrı ödülü

Nizip Gazeteciler Cemiyeti 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günün anısına bölgede önemli haberlere imza atan İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e bölgeye katkıları ve başarılı çalışmalarından dolayı ödül verdi.
İHA Nizip muhabiri Hanifi Güzel’e ödülünü Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan verdi. Karayılan, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bu süreçte canla başla çalışan basın mensuplarına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini kaydetti. Başkan Karayılan, "Meslektaşımız Hanifi Güzele bölgede yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödül verdik kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
Başarılı çalışma ve bölgeye yaptığı katkılarından dolayı ödüle layık görülen Güzel ise, "Çalışmalarımızın karşılığının takdir edilmesi bizi şevklendirmiştir.Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Çolakbayrakdar ölümden döndü

Başkan Çolakbayrakdar ölümden döndü

Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

Trafik ekipleri sürücülere maske ve kırmızı düdük dağıttı

Okul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı

Okul bahçesine Trafik Eğitim Parkı yapıldı

Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

Fenalaşan kadının imdadına sağlık ekipleri yetişti

İş Bankası üst yönetimine atama

İş Bankası üst yönetimine atama

Adıyaman’da ‘zimem’ geleneği

Adıyaman’da ‘zimem’ geleneği

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:24
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:31
Yatsı
20:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Batıkent Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Esen Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.