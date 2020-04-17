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İHH 250 aileye gıda kolisi ve nakdi yardım yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.04.2020 14:05 | Son Güncelleme

İHH 250 aileye gıda kolisi ve nakdi yardım yaptı

Muğla İHH İnsani Yardım Derneği, 250 aileye gıda yardımı, 29 aileye 17 bin lira nakdi yardım yaptı.

Valilik koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Ekipler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra engelli, şehit, gazi, öksüz, yetim, muhtaç asker çocuğu ve tüm dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarına yetişmek için çaba gösteriyor.

Muğla İHH Şube Başkanı İsmail Çiftlikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında vakıf olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde İHH olarak başlatılan "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında yardım çalışması yürüttüklerini belirten Çiftlikli, Muğla İHH olarak vefa sosyal destek grubu ile 250 aileye gıda kolisi, 29 aileye ise 17 bin lira nakdi yardım ulaştırıldığını ifade etti.

Çiftlikli, Muğla İHH olarak Muğla Valiliği ile koordineli şekilde ramazan ayında da yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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gıda kolisi İHH Muğla Yardım

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