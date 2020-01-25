YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.01.2020 02:46 | Son Güncelleme

İHH arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine yönlendirildi

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalara katılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ilk etapta 244 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

Bölgeye acil yardım malzemeleri de götüren ekiplerin, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere 23 ilden harekete geçtiği kaydedildi.

İHH Arama Kurtarma Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, deprem haberinin ulaşmasının ardından genel merkezde bir kriz masası oluşturulduğunu belirterek, gıda, bebek bezi, bebek maması, çadır ve battaniye yüklü 4 tırın yola çıktığını bildirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek sağlamak amacıyla 2 gezici aşevinin de bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Işık, tüm ekiplerinin Elazığ ve Malatya için seferber olduğunu ve bölgede öncelikli olarak çadır, battaniye, soba ve yakacak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, Genç İHH ve İHH Kadın Kolları ekiplerinin de bölgedeki kadın ve çocuklara psikososyal destek vermek üzere yola çıktığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Kağıthane Belediyesinden kan bağış kampanyasıKağıthane Belediyesinden kan bağış kampanyası
Yusuf Güney ’Arabesk’in Kralları’nı taklit ettiYusuf Güney ’Arabesk’in Kralları’nı taklit etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arama Kurtarma Ekipleri Elazığ İHH İnsani Yardım Vakfı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı."

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

Erzurumlu sanatçıdan Beşiktaş’a türkülü gönderme

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

’’Emet pidesi’’ marka olma yolunda

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:46
Sabah
08:15
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:18
Yatsı
19:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Küçükçekmece kışa hazır

Küçükçekmece kışa hazır

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.