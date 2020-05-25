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İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 25.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Derneğinden Kahramanmaraş'ta 1000 yetim çocuğa bayram hediyesi

Kahramanmaraş İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kentteki 1000 yetim çocuğu hediye ettiği bayramlık kıyafetlerle sevindirdi.

Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı ilk günden bu yana kent genelinde 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını belirtti.

Bu ailelere ramazan kolisi, ramazan çocuk paketi, gıda çeki ve et payı hediye ettiklerini aktaran Bülbül, 200'ün üzerinde ihtiyaç sahibi ailenin de evine sıcak iftar kumanyası götürdüklerini ifade etti.

Bülbül, bayramda yetim çocukları da unutmadıklarını ve onları sevindirmek için kapılarını çaldıklarını belirterek, "Yetimlerimize bayramlık hediye etmenin, onları mutlu etmenin sevincini yaşadık. Çocuklarımıza bayramlıklarını hediye etmek için gece gündüz dağıtımlarımızı devam ettirdik. Şu ana kadar il ve ilçe merkezlerimizde yaklaşık 1000 yetim çocuğumuza bayramlıklarını hediye ettik. Allah bağışçılarımızdan ve destek veren tüm gönüllerimizden razı olsun." dedi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerini de unutmadıklarını onlara da 2 tır gıda malzemesi gönderdiklerini dile getiren Bülbül, "Nijer'de açlıkla mücadele eden kardeşlerimize de 400 adet ramazan kolisi hediye ettik. Yine İdlib'de 122 evsiz mülteci için briket ev inşa ettirdik. Yardımlarımızdan yaklaşık 25 bin ihtiyaç sahibi istifade etti." ifadelerini kullandı.

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