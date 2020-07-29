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İHH Suriye'de kurbanlık alımlarını tamamladı

HATAY HABERLERİ  | 29.07.2020 14:35 | Son Güncelleme

İHH Suriye'de kurbanlık alımlarını tamamladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kurban Bayramı'nda Suriye'de kesilecek hayvanların alımını tamamladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine, Suriye'deki savaş mağdurlarına et ulaştırabilmek için 7 bin 860 hisselik kurbanlık alımı yapıldığını söyledi.

Türkiye'den ve farklı ülkelerden bağışlanan kurbanlık hayvanların etlerinin, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde dağıtılacağını belirten Tosun, "Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, Elbab ve Cerablus bölgelerinde kesim merkezleri oluşturduk. Bu merkezlerde yeni tip koronavirüs tedbirlerine özen göstererek İslami usullere göre kesim işlemlerini gerçekleştireceğiz. Parçalanmış etleri tartıp paketledikten sonra bölgedeki Suriyeli savaş mağdurlarına ulaştıracağız." dedi.

Tosun, Suriye'deki mazlumların bayram sevincine şahit olacaklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla binlerce insanın evine et girecek. Bölgede etlerin ulaştığı ailelerin mutluluklarına şahit olacağız. Bayramda ve sonrasında da Suriye'ye çeşitli yardımların gönderilmesine devam edilecek. Suriye içerisinde kesilen parça etler bayramın ilk 3 günü boyunca ekiplerimiz tarafından ailelere dağıtılacak. Yurt dışında kesilerek konserve yaptıracağımız kurban etlerini ise bayramdan hemen sonra Suriye'ye ulaştıracağız. Suriyeli savaş mağdurları için 7 bin 860 hisse kurbanlık kesimi yapacağız. Kurban bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz."

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