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İHH, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.07.2020 18:04 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kurban Bayramı için 3 bin 500 çocuğa bayramlık dağıtımı başladı.İHH, Adıyaman’da 652 yetim, ihtiyaç ve muhtaç ailenin 3 bin 500 çocuğuna bayramlık kıyafet dağıtmaya başladı.

İHH, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Kurban Bayramı için 3 bin 500 çocuğa bayramlık dağıtımı başladı.
İHH, Adıyaman’da 652 yetim, ihtiyaç ve muhtaç ailenin 3 bin 500 çocuğuna bayramlık kıyafet dağıtmaya başladı. İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, “Adıyaman İHH olarak her bayram olduğu gibi bu bayram da, yetim, ihtiyaç ve mülteci ailelerin ve çocukların yüzünü güldürmek için Kurban Bayramı öncesi bayramlık kıyafeti dağıtımına başladık. Çocuklarımızın yüzünün gülmesine vesile olan, onları bu bayramda unutmayan tüm İHH gönüllüsü arkadaşlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İHH, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttı

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