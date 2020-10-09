YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. İHH’dan Azerbaycan’a destek

İHH’dan Azerbaycan’a destek

ORDU HABERLERİ  | 09.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

İHH Ordu Şubesi tarafından, Azerbaycan’a destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.Ermenistan tarafından Azerbaycan’a uygulanan saldırılara tepkiler devam ediyor.

İHH Ordu Şubesi tarafından, Azerbaycan’a destek vermek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.
Ermenistan tarafından Azerbaycan’a uygulanan saldırılara tepkiler devam ediyor. İHH Ordu Şubesi üyeler, Azerbaycan’a destek, Ermenistan’a tepki göstermek amacıyla, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi. Ellerinde, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bulunan grup, basın açıklaması düzenleyerek, Ermenistan politikasına tepki gösterdi.
Burada kalabalık adına basın açıklaması yapan İHH görevlisi Olgun Öztürk, Azerbaycan’a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarını işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan’ın, yeniden sivillere yönelik saldırılara başladığını hatırlattı. Ermenistan’ın, son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu, tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Öztürk, “Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu ocağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan’ın yanında yer almaya çağırıyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Hayırsever iş kadınından Dicle’ye halk kütüphanesi
Hayırsever iş kadınından Dicle’ye halk kütüphanesi
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
Sur Yapı Antalya projesinde 900 dairenin daha teslimleri başladı
ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu
ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Karaayvaz oldu

Ordu Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
12:21
İkindi
15:31
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Ordu Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Doğa Eczanesi
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Kerem Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Gerçeker Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Oral Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ordu’da hizmetlere taze kan
Ordu’da hizmetlere taze kan
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.