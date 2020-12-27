İHH'dan güvenlik güçlerine çikolata ikramı

SİİRT (AA) - Siirt'te, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Siirt İnsani Yardım Derneği tarafından kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çikolata ikramında bulunuldu.

Dernek gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet ve Hükümet caddelerinde görev yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

Dernek gönüllüsü Yusuf Çelik, Kovid-19 salgını nedeniyle gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerini unutmadıklarını belirtti.

Ekiplere moral vermeye çalıştıklarını ifade eden Çelik, özellikle havaların soğuduğu şu günlerde görev başındaki güvenlik güçlerine imkanlar ölçüsünde küçük bir ikramda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

