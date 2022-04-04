YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

04.04.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye ramazan yardımı

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan dolayısıyla Somali'de ihtiyaç sahibi 427 aileye kumanya dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana yeterli yağışın olmadığı Somali'de kuraklık felaketinin yaşandığına vurgu yapılarak, kuraklığın bölge halkını ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

Somali'de yaşanan milyonlarca insanın, temiz su ve yiyeceğe ulaşmakta büyük güçlük çektiği ve bazı su kuyularının kuruduğu bilgisi verilen açıklamada, ülkede, sağlık hizmetleri, gıda ve suya büyük ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Kuraklığın, tarım alanlarının da verimsizleşmesine neden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuraklıktan şu ana kadar 4,3 milyon insanın etkilendiği tahmin ediliyor. 500 bin kişi de kuraklık dolayısıyla yaşadığı bölgelerden başka bölgelere göç etmek durumunda kaldı. Bölgedeki kaynaklar, özellikle orta ve güney Somali'de hayvanlar için otlak ve su arayışı ile kaynak kullanımı konusunun çatışma riski oluşturduğunu belirtiyor. 23 Kasım 2021'de acil durum ilan edilen ülkede, hükümet diğer devletlerden ve sivil toplum kuruluşlarından yardım talebinde bulundu."

İHH'nın, ülkeye yönelik yardım çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, düzenli olarak her ay 500 aileye et dağıtımında bulunan İHH'nın, ramazan çalışmaları kapsamında 427 aileye kumanya paketi dağıttığı ifade edildi.

- 12 bin kişiye gıda ve hijyen paketi desteği

İHH'nın, ramazan öncesinde de 200 aileye gıda kolisi, 200 aileye ise hijyen paketi ulaştırdığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgeye yönelik yardım faaliyetleri kapsamında 2021 yılı kasım ayında Baidoa kenti ve çevresine yaklaşık 408 bin kişinin faydalanacağı 85 tanker su gönderen İHH, 415 aileye de temel gıda malzemeleri dağıtmıştı. Ramazanda ve ramazan öncesinde yapılan gıda ve hijyen paketi yardımlarından ise toplamda 12 bin kişi istifade etti."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"Su fakiri olmamak için "sünger şehirler haline gelmeliyiz"
Giresunspor-Sivasspor maçının ardındanGiresunspor-Sivasspor maçının ardından
Antalya'da silahla vurulmuş ceset bulunduAntalya'da silahla vurulmuş ceset bulundu
Anahtar Kelimeler:
Somali

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Nisan Pazartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:36
Öğle
13:12
İkindi
16:48
Akşam
19:38
Yatsı
21:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hayranlarına ilginç teklif! “Sevgilinizi gözetleyebilirim”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Hiçbir şey yapmadan para kazanıyor! Mesleği herkesi şaşırttı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.