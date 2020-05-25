YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. İHH'dan Siirt'te 1300 yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi

İHH'dan Siirt'te 1300 yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi

SİİRT HABERLERİ  | 25.05.2020 17:45 | Son Güncelleme

İHH'dan Siirt'te 1300 yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi

SİİRT (AA) - Siirt İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince 1300 dul, yetim ve terör mağduruna bayram hediyesi verildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte önceden tespit edilen aileleri evlerinde ziyaret eden İnsani Yardım Derneği gönüllüleri, gıda ve bayram şekeri ile çocuklara çikolata paketleri dağıttı.

İHH gönüllüsü Faruk Süzgün, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı ilk günden bu yana kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Ailelere ve çocuklara ramazan dolasıyla gıda kolisi ve paketler ulaştırdıklarını ifade eden Süzgün, şunları kaydetti:

"İHH olarak ramazan ayı boyunca başta dul ve yetimler olmak üzere terör mağdurları ve işi nedeniyle sıkıntı yaşayan esnafı ziyaret ederek, destekte bulunduk. Yetimlerimize bayramlık hediye etmenin, onları mutlu etmenin sevincini yaşadık. Şu ana kadar 1300 kişiye bayram hediyesi aldık. Allah bağışçılarımızdan ve destek veren tüm gönüllerimizden razı olsun."

Süzgün, bayram sonrası da Siirt'te bulunan şehit aileleri ve yoksullara yardımların devam edeceğini aktardı.

Aralarında Ganalı İHH gönüllülerinin de bulunduğu ekipler, daha sonra görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret edip, bayram şekeri ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Bandırma’da en ıssız bayram

Bandırma’da en ıssız bayram

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Artan yılan ölümleri tedirgin ediyor

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Kayseri-Kahramanmaraş yolunda trafik kazası: 1 ölü

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Siirt Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:48
Öğle
12:14
İkindi
16:06
Akşam
19:31
Yatsı
21:06

Siirt Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Alp Eczanesi
Merkez
Apari Eczanesi
Merkez
Parlak Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

HDP'li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarının gözaltına alınması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hakim ve savcılardan öğretmenlere seminer

Hakim ve savcılardan öğretmenlere seminer

Kaymakam Savar’dan köy ziyareti

Kaymakam Savar’dan köy ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.