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İHH'dan Somali'deki yumurta üretim tesisine destek

15.02.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'dan Somali'deki yumurta üretim tesisine destek

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Somali Zamzam Üniversitesindeki yumurta üretim tesisine 1200 adet ATAK-S yumurtacı tavuk civcivi ve malzeme desteği sağladı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre Vakıf, Somali'de Zamzam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde TİKA ile birlikte kurduğu yumurta üretim tesisine destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen 1200 ATAK-S yumurtacı tavuk civciv desteği, üniversite bünyesindeki üretim tesisine verildi.

Civcivler büyüdüğünde günlük ortalama 950 yumurta alınması bekleniyor.

Proje kapsamında tesise ayrıca havalandırma sistemi, yem kırma makinesi, aşı ekipmanları, yem, yemlik ve suluk malzemeleri desteği de sağlandı.

Son yardımlarla birlikte İHH tarafından bugüne kadar Somali'ye gönderilen tavuk yemi miktarı 2,3 tona ulaştı.

Tesis, 1 kuluçka odası, 1 büyütme ve karantina odası ile 1 personel odası olmak üzere toplam 3 odadan oluşuyor.

Desteklerin üniversiteye ulaşmasının ardından Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serdar Kamanlı tarafından tesisteki teknik personele uygulamalı eğitim verildi.

Zamzam Üniversitesindeki yumurta üretim tesisi, Somali'de bulunan ilk ve tek yumurta tavukçuluğu tesisi olma özelliğine sahip.

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