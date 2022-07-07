YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı

İHH'den, Babül Hava Sınır Kapısı'nın açık tutulması çağrısı

07.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım: - "BM yapacağı oylamada, savaş bölgelerindeki ve özellikle Suriye'deki sınır kapılarını açmalı. Eğer sınır kapısı kapatılırsa, savaş nedeniyle zor duruma düşen insanlara yardım ulaştırılamayacak"

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden uluslararası yardımların ulaştırılması için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararının uzatılması çağrısında bulundu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kamplardaki zor yaşam şartlarının devam ettiğini ve bölgeye gönderilen yardımların büyük önem taşıdığını belirtti.

Yardım kuruluşlarının, insanların ihtiyacını gidermeye çalıştığını fakat sınırlarla ilgili alınan kararların, bu yardımların gitmesine engel olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları dile getirdi:

"BM yapacağı oylamada, savaş bölgelerindeki ve özellikle Suriye'deki sınır kapılarını açmalı. Eğer sınır kapısı kapatılırsa, savaş nedeniyle zor duruma düşen insanlara yardım ulaştırılamayacak. Milyonlarca insanın ihtiyacı var. Kadınlar, çocuklar, hastalar ve yaşlılar perişan olur. Bundan da dünya sorumlu olur. Bütün devletler, siyasi liderler, hükümet başkanları ve Birleşmiş Milletler bu konuda daha duyarlı olmalı. O oylamada el kaldıracak olanlar da bir gün aynı kaderle karşılaşabilir. İnsani olan durumlarda bütün kapıların açılması için el kaldıralım."

- Yalnızca bir sınır kapısından yardım gidiyor

BM Güvenlik Konseyi'nin 2014 yılında kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere Irak ve Ürdün'ün yanı sıra Türkiye'deki iki sınır kapısından insani yardım gönderilmesini öngören karar tasarısı, sonraki yıllarda Rusya ve Çin'in itirazları üzerine sınırlandırıldı.

Halihazırda yalnızca Türkiye'deki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor. BM Güvenlik Konseyi'nde geçen yıl temmuz ayında son dakikada yardım programının süresinin 10 Temmuz 2022'ye kadar uzatılması konusunda uzlaşı sağlanmıştı.

Pek çok sivil toplum kuruluşu ve insan hakları savunucusu, BM Güvenlik Konseyi'nin programın süresini uzatması için çağrıda bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldıTeoman, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında sahne aldı
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandıTerör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı otobüste yakalandı
Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyorFatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
suriye bülent yildirim ihh

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:32
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Doğru gördüğün yoldan sapma! Kafanı karıştırmak isteyenler var

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

İşkence gibi olan baş ağrıları şıp diye geçsin

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

Bu defa tamamen üstsüz! Kalçasına kadar indirip...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.