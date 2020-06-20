YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. İHH’den İdlib ve Halep’e yardım tırı

İHH’den İdlib ve Halep’e yardım tırı

BURSA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

İHH Bursa ve Mudanya temsilcilikleri Suriye’nin İdlib ve Halep şehirlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere 3 tır dolusu yardım gönderdi.İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa ve Mudanya temsilcilikleri topladıkları 3 tır dolusu malzemeyi Suriye’nin kırsal bölgelerine dualarla yolladı.

İHH Bursa ve Mudanya temsilcilikleri Suriye’nin İdlib ve Halep şehirlerinin kırsal bölgelerinde yaşayan sivillere 3 tır dolusu yardım gönderdi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa ve Mudanya temsilcilikleri topladıkları 3 tır dolusu malzemeyi Suriye’nin kırsal bölgelerine dualarla yolladı. Bu yardımlarla birlikte toplam 45 tır yardım tırı bölgeye ulaşmış oldu.
İHH Mudanya Temsilcisi Ogün Karagöz, “Korona virüsü nedeniyle, Türkiye’nin eve kapandığı bu günlerde kimsenin dikkatini çekmediği ve belki de umursamadığı İdlib ve Halep illerinin kırsal kesiminde çadırlarda yaşayan mazlum ve perişan insanlara İHH Mudanya Temsilciliği olarak siz değerli gönüllülerimizin katkılarıyla oluşan 45’inci yardım tırımızı gönderdik. Emeği geçen ve yardımda bulunanlardan Allah razı olsun. İyi ki varsınız” dedi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Mantar dağı yoluna döşenen çivi olayına Kütahya Valiliği el koydu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Bayburt-Gümüşhane yolunda dolu yağışı etkili oldu

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

5 köyde devam eden hizmetleri inceledi, taleplerini dinledi

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Korona virüs önlemleri altında LGS sınavı

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Vali Makas: “İlimiz genelinde 3 bin 893 öğrencimizin katılımıyla LGS gerçekleşecek”

Bursa Namaz Vakitleri 20 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:43
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Cumartesi

Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Barbaros Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

65 yaşındaki Kovid-19 hastası, yoğun bakım ünitesinden alkışlarla çıkarıldı

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.