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İHH'den Suriye'deki okullara yakacak yardımı

15.02.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'den Suriye'deki okullara yakacak yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin İdlib bölgesindeki 16 okula yakacak yardımı yaptı.

İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yazılı açıklamasında, savaş şartlarına rağmen eğitimin devam edebilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Aydın, Suriye'de çok sayıda çocuğun halen eğitim hakkından yoksun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maalesef savaş en çok çocukları etkiliyor. Suriye'de de buna yakından şahit oluyoruz. Çok sayıda çocuk imkansızlıklar nedeniyle okula gidemiyor. Mevcut şartlarda okula giden çocuklar da eğitime elverişsiz ortamlarda öğrenim görmek zorunda kalıyor. Kış günlerinde öğrencilerin sınıfta ders görmeye devam edebilmesi için en azından sıcak bir ortamın tesis edilmesi gerekiyor. Suriye'de yaygın olarak kullanılan ısınma aracı mazot sobasıdır. Bu amaçla İdlib kırsalında 10 bin 540 öğrencinin eğitim gördüğü 16 okula mazot desteğinde bulunduk."

Yakacak yardımı çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Aydın, tüm hayırseverlere teşekkür etti.

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