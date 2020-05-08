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İHH'den Suriyelilere ramazanda sıcak yemek hizmeti

HATAY HABERLERİ  | 08.05.2020 16:14 | Son Güncelleme

İHH'den Suriyelilere ramazanda sıcak yemek hizmeti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri tarafından, her gün Suriye'nin İdlib kırsalında yaşayan 1600 yetime yemek dağıtılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi medya sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriye’de savaşın mağdur ettiği halka ramazanda da destek olmayı sürdürdüklerini belirtti.

Ramazanın başından bu yana İdlib kırsalındaki yetimlere iftarlık ulaştırdıklarını aktaran Tosun, "Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Suriye içerisindeki toplu iftar organizasyonlarını bu sene iptal ettik. Lakin ramazan boyunca 1600 yetime yemek ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Tosun, her hayırseverin Suriye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlara İHH’nın "iyilik hareketine" katılarak destek olabileceğini kaydetti.

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