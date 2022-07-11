İHH'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibi kaza geçirdi

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın kurban çalışmaları için Togo'da bulunan ekibinin geçirdiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İHH'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurban çalışmaları için Togo'da bulunan Bursa personeli Ercan Ersoy, Gaziantep gönüllüsü Resul Çerezoğlu ve Togo'daki gönüllüleri İbrahim Chabane'nin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Bursa ve Trabzon gönüllülerinden Mehmet Ali Akpınar ile Mustafa Aydın'ın yaralandığı aktarılan paylaşımda, "Vefat eden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ederiz. Yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.
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