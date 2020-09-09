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İHL mezunu Kızılkaya Ailesinden Mütercimler’e suç duyurusu

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

İmam Hatip Lisesi mezunu Adanalı Kızılkaya ailesi, bir televizyon kanalındaki tartışma programında İmam Hatip Lisesi mezunlarına "Sapık, ahlaksız, sahtekar" diyerek hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.Adana Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yapacakları suç duyurusu öncesi açıklamada bulunan gazeteci Zeki Kızılkaya, İmam Hatip Okulları’nın kurulduğu günden bugüne ülkesi için çalışan, emek veren nesiller yetiştirdiğini ve halen Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok makamında hizmetler vermeye devam ettiğine dikkat çekti.

İmam Hatip Lisesi mezunu Adanalı Kızılkaya ailesi, bir televizyon kanalındaki tartışma programında İmam Hatip Lisesi mezunlarına "Sapık, ahlaksız, sahtekar" diyerek hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adana Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yapacakları suç duyurusu öncesi açıklamada bulunan gazeteci Zeki Kızılkaya, İmam Hatip Okulları’nın kurulduğu günden bugüne ülkesi için çalışan, emek veren nesiller yetiştirdiğini ve halen Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok makamında hizmetler vermeye devam ettiğine dikkat çekti. Kızılkaya, “Bugün ülkenin en tepesindeki insan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakan, milletvekili, bürokrat ve iş adamları birer İmam Hatip Mezunu olarak ülkemize hizmet vermektedirler. Bizler İmam Hatipli olarak her zaman bu insanlardan gurur duyuyoruz ve içindeki nefreti kusar bu edep yoksunu insanı şiddetle kınıyoruz. Erol Mütercimler denen şahsın bir televizyon programında "o imam hatipten mezun olanlara bakın, karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız” ifadelerini kullanması büyük bir terbiyesizliktir. Mütercimler’in İmam Hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında ağır hakaretlerde bulunması düpedüz kepazeliktir. Mütercimler biz İmam Hatip Lisesi’nde okuyan ve mezun olanları, genel ahlak ve toplumsal erdemlerden yoksun olduğumuzu ifade ederek aşağılamıştır. İmam Hatip Liselerinde okuyan ve mezun olanlara sapık ve tecavüzcü yaftası yapıştırarak geçmişten gelen tüm nefretini kin ve düşmanlığını ortaya seren sözde yazar, öğretim görevlisi Erol Mütercimler’in kullandığı sözler hakkında, Türk Ceza Kanunu’na göre; hakaret ve halkın bir kesimini aşağılama unsurlarını taşıdığından dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Adaletimize güveniyoruz ve İmam hatip mezunu bir aile olarak gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Suç duyurusu dilekçesine Zeki Kızılkaya’nın yanısıra aile fertlerinden Fatma Züleyha Kızılkaya, Ayşegül Zeynep Kızılkaya, Muhammet Berat Kızılkaya ve Ahmet Taha Kızılkaya imza attı.

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