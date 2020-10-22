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Ihlamura talep arttı, kilosu 130 lira

SİNOP HABERLERİ  | 22.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Sinop’ta havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında büyük artış olduğu belirtildi.Özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözüm kaynağı olan ıhlamurun 100 gramlık paketleri 13 liradan alıcı buluyor.

Sinop’ta havaların soğumasıyla birlikte ıhlamur satışlarında büyük artış olduğu belirtildi.
Özellikle nezle ve gribe karşı akla gelen ilk çözüm kaynağı olan ıhlamurun 100 gramlık paketleri 13 liradan alıcı buluyor. Ihlamurun yaz aylarına kadar yoğun bir şekilde satılması ön görülüyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan kilogram fiyatı 130 liraya çıkan ıhlamur, tavan yapan satışı sebebe ile esnafın yüzünü güldürüyor.
Sinop Kapalı Pazar Yerinde satış yapan esnaf 38 yaşındaki Esra Genç son bir hafta içerisinde ıhlamur satışlarında artış olduğunu belirterek, “Havaların soğumasıyla işlerimiz açıldı. Hava sıcakken kimse ıhlamur almıyordu. Yağmurlar başlayınca satışlar arttı. Yağmur ve soğuk havanın etkisiyle sabahtan beri yoğun bir şekilde ıhlamur satıyoruz. Vatandaşlar genelde gram işi ıhlamur alıyor. 50-100 gr alarak bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ihlamur, bir kış ürünü olması sebebiyle nezle ve gribin tek ilacıdır. Kışın bunlar bir ve iki sefer kaynatılır. Limon ilave edilerek içilir. Yaza kadar satışların bu şekilde devam etmesini ön görüyoruz. Yazın hiç satış olmuyor. Kışın da ürün yetiştiremiyoruz. Bu yaz ürünü değil, kış ürünü çünkü. Kışın satışlar artıyor. Son bir haftadan beri ıhlamur satışları yüzümüzü güldürüyor” dedi.

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