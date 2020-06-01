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İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri tatilcileri bekliyor

SAKARYA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Sakarya’da turizmde göz bebeği tesislerden biri olan İhlas Kaplıca Evleri, dairelerinde sunduğu imkanlar ve konfor ile birlikte tatilcileri konaklamaya bekliyor.Aldığı tedbirlerle kesintisiz hizmete devam eden İhlas Kuzuluk Kaplıca evleri devremülk sahibi ve tatilcileri bir tatlı huzurun adresine davet ediyor.

İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri tatilcileri bekliyor

Sakarya’da turizmde göz bebeği tesislerden biri olan İhlas Kaplıca Evleri, dairelerinde sunduğu imkanlar ve konfor ile birlikte tatilcileri konaklamaya bekliyor.
Aldığı tedbirlerle kesintisiz hizmete devam eden İhlas Kuzuluk Kaplıca evleri devremülk sahibi ve tatilcileri bir tatlı huzurun adresine davet ediyor. Seyahat kısıtlamalarının da kalkmasıyla birlikte aileler için en güzel dinlenme yerlerinden biri olan ve Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri, tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak dairelerde sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor. Huzur veren kuş seslerinin cıvıltıları ile yeşil ve mavinin birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran Kaplıca Evleri, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor.

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